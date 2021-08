Tensione ai controlli anti-Covid, aggredisce carabinieri

PALERMO – Era in attesa di entrare a piazza Rivoluzione, dove gli accessi sono contingentati, ma stanco di aspettare il proprio turno si è scagliato contro i carabinieri che presidiavano la zona e che, successivamente, lo hanno arrestato. E’ accaduto la scorsa notte intorno alle 3 a Palermo quando l’uomo ha iniziato a insultare e spintonare i militari in servizio anti-assembramenti, che lo hanno bloccato e come disposto dal pm lo hanno condotto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

IL PROVVEDIMENTO A causa della presenza di tanti palermitani e turisti nel centro storico di Palermo, la prefettura ha dato disposizione di contingentare gli ingressi nelle piazze della movida palermitana. Così come imposto anche dall’ordinanza del sindaco, Leoluca Orlando, del 30 luglio scorso.