Sullo: “Complimenti ai ragazzi, ora testa al campionato”

Vittoria memorabile quella dell’ACR Messina in casa della Juve Stabia in occasione del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. I peloritani, in rimonta sugli avversari, vincono con il risultato finale di 3-2 e passano al turno successivo della competizione. Dopo la vittoria in Campania, il tecnico dei siciliani Salvatore Sullo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club.

“E’ stata una partita equilibrata tra due squadre in evoluzione: loro hanno avuto il Covid, noi siamo ancora pochi e lontani dalla migliore condizione quindi complimenti ai ragazzi. Hanno fatto la partita giusta, il risultato è un premio. Noi cercavamo altro, siamo ancora molto lontani ma iniziare così è positivo. Sabato prossimo inizia il campionato, noi faremo di tutto per arrivare pronti e dare il nostro cento per cento. Arriveranno altri giocatori e speriamo che la loro condizione sia buona. Cercheremo di creare un gruppo sempre migliore. La Juve Stabia aveva fatto cinque partite, noi soltanto 60 minuti e queste sono cose che si pagano. I ragazzi ci hanno messo davvero il cuore nel momento di difficoltà fisica. Ci mettiamo subito alle spalle questa vittoria e pensiamo subito al campionato”.