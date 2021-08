Torna a casa dal pronto soccorso e muore: scatta l’inchiesta

CALTANISSETTA – La salma di un uomo di 47 anni, S.R. di San Cataldo, è stata sequestrata su disposizione del Pm di turno a seguito dell’apertura di un’inchiesta. L’uomo, secondo quanto denunciato dai familiari, due giorni fa si sarebbe recato al pronto soccorso infettivologico dell’ospedale Sant’Elia in preda a un forte malessere.

La vicenda

Ai sanitari avrebbe riferito di avere febbre e dolori muscolari agli arti superiori. Sempre secondo l’esposto dei familiari, all’uomo, che non sarebbe stato registrato nei terminali, sarebbe stato consigliato, visti i tempi di attesa, di fare un tampone in una struttura privata, ma il paziente non ha trovato nessun laboratorio aperto. Tornato a casa, è morto.