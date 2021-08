Traffico, domenica di lunghe code in autostrada

Rallentamenti per chi viaggia in direzione della città

PALERMO – Lunghe code si registrano sull’autostrada A-29 Palermo-Mazara del Vallo tra gli svincoli di Carini e Tommaso Natale in direzione del capoluogo.

I tanti che hanno deciso di approfittare della domenica per fare un bagno sul versante occidentale dell’Isola, verso la costa trapanese, ora sono alle prese con il rientro.

Rallentamenti causati dalla colonna di auto in fila agli ingressi degli svincoli di Carini e Capaci per chi sta rientrando a Palermo. In questo tratto si sta formando un lungo serpentone di auto.