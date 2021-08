PALERMO – Esausto di dover aspettare il proprio turno nell’area di emergenza, in attesa di entrare in pronto soccorso, ha danneggiato la porta con diversi calci e pugni in più parti.

E’ accaduto all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il personale della sicurezza ha subito allertato le forze dell’ordine che una volta arrivate sul posto hanno identificato e denunciato un palermitano di 37 anni.