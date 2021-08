Cappellano Partinico: “I ricoverati sono tutti non vaccinati”

PARTINICO (PA) – I numeri dei positivi da Covid crescono in maniera esponenziale, in modo particolare in Sicilia che da settimane è la prima regione in Italia per numero di positivi. Per fermare questa escalation in presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha emanato una nuova ordinanza (CLICCA QUI PER LEGGERLA) con alcune misure restrittive per 55 comuni.

Nella provincia di Palermo, in particolare a Partinico, c’è l’ospedale Covid dove, attualmente, ci sono 24 pazienti ricoverati e 7 in terapia intensiva, con due in gravi condizioni. Un numero in costante crescita. A sostenere questi pazienti c’è don Vito Bongiorno cappellano dell’ospedale. “Al momento tutti quelli ricoverati sono non vaccinati e sono pentiti di non averlo fatto“.

“C’è chi è andata a prendere la figlia che tornava dalla Spagna, chi non voleva vaccinarsi e chi aveva programmato il vaccino a settembre – dice Don Vito Bongiorno – Una volta entrati in ospedale sono tutti pentiti di non averlo fatto prima. Invito tutti ad avere fiducia e vaccinarsi. Quello che abbiamo visto qui nei mesi invernali è stato terribile. Pensavo davvero di non dovere tornare qua dentro ed invece la situazione sembra di nuovo d’allarme. Nella sola Partinico ci sono tanti positivi a casa e tre ricoverati in ospedale”.