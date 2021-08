Città di Taormina, Angelo Strano firma con i biancazzurri

L’Asd Città di Taormina è lieta di ufficializzare il tesseramento del centrocampista Angelo Strano, classe 1992 reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con il Giarre, al fianco di Orazio Urso e Marco Trovato, altri due nuovi innesti del mercato biancazzurro.

Appena 15enne, Strano esordisce in prima squadra in Promozione con il San Gregorio, collezionando una cinquantina di presenze e cinque gol in tre anni. Vive, poi, due stagioni in Serie D con Noto, Acireale e Adrano e dal 2012 gioca stabilmente in Eccellenza, debuttando nel massimo campionato regionale proprio con la maglia del San Gregorio. Nel suo curriculum trovano posto anche le esperienze con Taormina, Sporting Viagrande, Sicula Leonzio e Catania San Pio X, prima del passaggio, nel 2016, al Biancavilla. In gialloblù sarà protagonista di un eccellente triennio, culminato con la promozione in Serie D del 2019. Nelle ultime due stagioni, infine, ha vestito le maglie di Paternò, ancora Catania San Pio X e, come detto, Giarre.

“Mi sono aggregato da poco – dice Angelo Strano nelle sue prime battute da calciatore del Città di Taormina – ma ho già visto un gruppo compatto e coeso, formato da persone splendide che ritrovo qui dopo le stagioni vittoriose con Giarre e Biancavilla. Proprio il gruppo, oltre alla serietà e all’abnegazione sul campo, sarà fondamentale nella costruzione della mentalità vincente che vuole il mister e, in questo senso, i ragazzi che c’erano già nella scorsa stagione hanno lavorato molto bene. Caratteristiche personali? Sono un centrocampista che fa legna, cerco sempre di dare tutto me stesso, aiutando soprattutto chi ha più qualità di me”.