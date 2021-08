Festa abusiva e nessun rispetto delle regole: multa e locale chiuso

CINISI (PA) – I controlli per il contrasto della movida abusiva e alla verifica del rispetto del decreto legge 105 dello scorso 23 luglio, in materia di contenimento al contagio da Covid-19, continuano da parte dei carabinieri.

Le forze armate della Compagnia di Carini, così come già accaduto nella città di Catania, Isola delle Femmine, Panetelleria e le Isole Eolie (CLICCA QUI PER LEGGRE), hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 4 persone: i 2 proprietari di un locale, l’amministratore legale ed il d.j. “per apertura abusiva di pubblico trattenimento e svolgimento trattenimenti danzanti in assenza di licenza”.

Al momento del controllo, presso una nota struttura del litorale di Cinisi, i militari hanno appurato lo svolgimento di attività danzante di circa 150 persone in assenza delle prescritte autorizzazioni, constatando anche il netto superamento del limite di capienza, il mancato rispetto della distanza interpersonale e l’assenza di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’esercizio commerciale è stato chiuso provvisoriamente per gg. 5, la strumentazione musicale è stata sequestrata.

