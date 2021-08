Lupo: “L’ordinanza di Musumeci? Finalmente, ma che ritardo…”

PALERMO – Dopo l’ordinanza emessa ieri dal governatore siciliano Nello Musumeci per cercare di arginare il dilagare del contagio Covid in Sicilia e favorire le vaccinazioni, all’indirizzo del presidente della Regione arriva la critica da parte del Partito democratico, con il suo capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo, per la tempistica del provvedimento. “Musumeci finalmente si è accorto che per accelerare le vaccinazioni bisogna coinvolgere medici di famiglia, pediatri e sindaci – dice Lupo -. Se lo avesse fatto dall’inizio non saremmo l’ultima regione per vaccini e la prima per contagi”.

“Finora un disastro”

“Purtroppo, nel pieno della stagione turistica, – aggiunge Lupo – il presidente per ‘chiudere la stalla ha aspettato che i buoi scappassero’ correndo solo ora ai ripari sulla crescita esponenziale dei contagiati e sul basso numero di cittadini vaccinanti. Un disastro – conclude – che mostra l’inadeguatezza del governo regionale e che peserà certamente sulla sanità e sull’economia dell’intera regione”. L’Isola anche ieri ha fatto registrare il dato più alto tra le regioni rispetto ai nuovi contagi.

