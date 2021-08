Moschella: “In un paio d’anni vogliamo la Serie C”

Il tecnico del Trapani Ivan Moschella è intervenuto ai microfoni ufficiali del club granata per fare il punto della situazione in merito alla preparazione pre-campionato del club siciliano. La dirigenza, inoltre, sta ultimando la costruzione della rosa con gli ultimi tasselli da inserire in squadra. La scoietà, nata da poche settimane, è al lavoro in vista della prossima stagione di Serie D con doppie sedute di allenamento giornaliere svolte al “Provinciale” di Trapani.

“Stiamo lavorando, i ragazzi sono predisposti al lavoro e questa è la cosa più importante, si stanno facendo trovare pronti nelle cose che cerchiamo quotidianamente. Sono abbastanza soddisfatto. In una società così importante chiaramente il giocatore vuole mettere tutto se stesso nel progetto e in campo. A Trapani mi trovo bene, c’è un mare stupendo e la città è bellissima”.

In merito al calciomercato, Moschella ha spiegato: “La squadra è quasi al completo, aspettiamo qualche altro ragazzo, la nostra dirigenza è attenta sul mercato. Abbiamo e hanno delle idee che non tiriamo fuori per non fare assist ad altri. Chi ha scelto i ragazzi ha visto bene, siamo contenti. In questi giorni la rosa sarà completata, arriverà qualcosa in porta. Però non c’è fretta perché il mercato può sempre offrire qualcosa di inaspettato, vogliamo stare tranquilli senza farci prendere dalla voglia di prendere quel calciatore o quell’altro”.

L’allenatore dei granata si è anche soffermato sugli obiettivi e sull’idea di gioco dei siciliani: “Vogliamo essere una squadra compatta e che dia il massimo fino all’ultimo momento. I moduli vengono dopo, vogliamo sfruttare le qualità dei calciatori che abbiamo in rosa ma l’idea è di fare un calcio propositivo. La società in un paio di anni vuole arrivare in Serie C, noi siamo qui per giocarci le partite e non ci tireremo indietro. Poi sarà sempre il campo a dare il responso, noi dobbiamo solo fare il massimo ogni domenica”.