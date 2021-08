Reggina, il palermitano Brutto giocherà con l’Under 15

La ASD Team Calcio è lieta di comunicare che in data odierna il giovane Valerio Brutto, nato il 15/07/2007, di ruolo centrocampista centrale, ha firmato per la Reggina. Dopo i primi calci presso la società palermitana e i successivi trascorsi nel Palermo Calcio, per lui si spalancano le porte del campionato Under 15 nazionale.

Grazie all’apporto del direttore sportivo Giuseppe Semilia, condiviso da mister Marcoccio, e alla disputa del torneo grande slam, il giovane Brutto si è messo in particolare evidenza sotto gli occhi del tecnico Demetrio Cassalia. L’allenatore dell’Under 15 della Reggina, infatti, ha notato il giovane centrocampista palermitano che adesso inizierà la sua nuova avventura proprio in maglia amaranto.