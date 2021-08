PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Sacchetti di immondizia ai bordi della Statale e fino nelle strade che conducono alle zone di campagna e al mare. Questa la situazione a Porto Empedocle, cittadina in provincia di Agrigento, resa visibile da un video di Mareamico che denuncia il degrado della zona dovuto agli incivili che gettano i propri rifiuti deturpando il territorio.

“Porto Empedocle è un posto bellissimo, come tanti altri in Sicilia, ma purtroppo è assediato dai rifiuti e dagli incivili. Pensate proprio che la Lucarelli avesse torto?”, dice il presidente dell’associazione, Claudio Lombardo, che torna sulle polemiche innescate dalle denunce-social della nota influencer nel corso della sua vacanza in vacanza in Sicilia.

Lucarelli ha soggiornato nel Siracusano elogiando le bellezze della Sicilia ma denunciando anche la sporcizia e i rifiuti. Un tema, quello dei rifiuti per le strade, che è stato sollevato anche da Livesicilia prima con un articolo di fondo ironico sulla situazione di Palermo e poi con un fondo che ribadisce la correttezza delle denunce della influencer: “Selvaggia Lucarelli, la Sicilia dei rifiuti e l’odore dei soldi”.