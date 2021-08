Scuola, Sicilia fanalino di coda per le vaccinazioni

ROMA – Vaccinazioni e personale scolastico: la Sicilia è una delle regioni meno virtuose d’Italia. Secondo i dati contenuti nel report settimanale sulle vaccinazioni, pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, sono 186.571 gli appartenenti al personale scolastico in attesa della prima dose o della dose unica, pari al 12,82 per cento dell’intera categoria.

Il report nazionale

A livello nazionale, la percentuale di chi ha ottenuto la prima dose è dell’84,21 per cento, ovvero 1.225.586 persone. Invece, quella di chi ha completato l’intero il ciclo vaccinale, sia con doppia dose che con vaccino monodose, e’ pari all’81,83 per cento del personale, 1.190.932 persone. A livello regionale, per quanto riguarda la somministrazione della prima dose, le regioni virtuose sono il Lazio (97,08 per cento), l’Abruzzo (96,89 per cento), Friuli Venezia Giulia (96,38 per cento) e la Campania (96,36 per cento). Le Regioni meno virtuose, invece, sono la Sardegna (65,43 per cento), la Provincia autonoma di Bolzano (62,40 per cento) e la Sicilia (56,93 per cento).

Le regioni virtuose

Se si contano le prime dosi e le dosi uniche, le due Regioni che raggiungono il 100 per cento della popolazione del personale scolastico vaccinato sono Campania e Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda il completamento del ciclo vaccinale, le regioni più virtuose sono la Campania (97,24 per cento), il Molise (94,65 per cento) e la Lombardia (91,74 per cento), mentre quelle meno virtuose sono la Sardegna (67,07 per cento), la Provincia autonoma di Trento (66,14 per cento), la Sicilia (54,49 per cento) e la Provincia autonoma di Bolzano (52,72 per cento).

I dati dell’assessore Lagalla

I numeri fanno a pugni con quelli diffusi appena due giorni fa dall’assessore siciliano Roberto Lagalla e consultabili sul sito internet della Regione. “In Sicilia, secondo i dati aggiornati e comunicati oggi dall’Assessorato regionale all’istruzione al Commissario straordinario dell’emergenza Covid-19, d’intesa con l’Assessorato Sanità della Regione Siciliana, l’88,16 per cento del personale scolastico (dato che include i soggetti fragili e coloro con almeno una dose già somministrata) è vaccinato, pari a 127.471 soggetti su una platea di circa 136mila. Un numero importante e già in aumento rispetto ai primi di agosto, quando la percentuale di vaccini anti-Covid 19 somministrata registrava una percentuali pari a 81,4%”, si legge. E ancora. “È del 78 per cento invece la percentuale di personale scolastico (fragili esclusi) che ha già completato il ciclo di vaccinazione, vale a dire circa 105.362 soggetti che hanno ricevuto entrambe le dosi, sempre su una platea complessiva di 136 mila persone”.