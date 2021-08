PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Selvaggia Lucarelli non ha fatto visita a Porto Empedocle, altrimenti si sarebbe accorta anche dei sacchetti di immondizia ai bordi della Statale e fino nelle strade che conducono alle zone di campagna e al mare. La situazione nella cittadina in provincia di Agrigento è stata resa nota da un video di Mareamico, che denuncia il degrado della zona dovuto agli incivili che gettano i propri rifiuti deturpando il territorio.

“Pensate che Lucarelli avesse torto?”

“Porto Empedocle è un posto bellissimo, come tanti altri in Sicilia, ma purtroppo è assediato dai rifiuti e dagli incivili. Pensate proprio che la Lucarelli avesse torto?”, dice il presidente dell’associazione, Claudio Lombardo, che torna sulle polemiche innescate dalle denunce-social della nota influencer nel corso della sua vacanza in vacanza in Sicilia.

Le polemiche dei giorni scorsi

Lucarelli ha soggiornato nel Siracusano elogiando le bellezze della Sicilia ma denunciando anche la sporcizia e i rifiuti. Un tema, quello dei rifiuti per le strade, che è stato sollevato anche da Livesicilia prima con un articolo di fondo ironico sulla situazione di Palermo e poi con un fondo che ribadisce la correttezza delle denunce della influencer: “Selvaggia Lucarelli, la Sicilia dei rifiuti e l’odore dei soldi”.