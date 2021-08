Sicilia, ricercato “assassino”, appello dei carabinieri VIDEO

Il profilo del ricercato, le azioni in corso per fermarlo, i trascorsi con la giustizia: parla Piercarmine Sica, ufficiale dei Carabinieri.

CATANIA – Era stato arrestato dai carabinieri di Trecastagni, Giuseppe Sciuto. L’uomo di 38 anni ricercato per l’omicidio di Vanessa Zappalà era stato denunciato dalla stessa vittima, e proprio per questo esposto i Carabinieri gli avevano contestato i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Come racconta Piercarmine Sica, comandante Reparto operativo del comando provinciale carabinieri Catania, a Sciuto erano stati concessi gli arresti domiciliari e poi il gip lo aveva scarcerato, imponendogli il divieto di avvicinamento alla sua ex ragazza.