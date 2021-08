CALTANISSETTA – Sgominata una banda dedita alla truffa dello specchietto a Caltanissetta. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri, coordinati dalla procura del capoluogo nisseno, che hanno arrestato cinque persone di età compresa tra i 31 e i 51 anni.

In cosa consiste la truffa

La truffa consiste nel far credere a ignari automobilisti di avere provocato il danneggiamento del retrovisore dell’auto per poi far partire una richiesta di risarcimento autonomo e senza il coinvolgimento delle compagnie assicurative. Le indagini, durate quasi un anno, hanno permesso di ricostruire numerosi episodi e truffe commessi tra il febbraio 2018 e l’ottobre 2020, per la maggior parte nelle vie più trafficate di Caltanissetta e in alcune arterie di collegamento che portano al centro abitato del capoluogo.

Richieste dai 20 ai cento euro

La richiesta di denaro per il finto danno oscillava solitamente tra 20 e 100 euro. In una occasione, nel novembre 2019, l’unica donna destinataria della misura cautelare, dopo aver ricevuto 20 euro dalla vittima e accortasi dell’ulteriore disponibilità di denaro nel portafogli della stessa, aveva estratto una pistola priva di tappo rosso intimando la consegna delle altre banconote.

