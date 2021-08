Afghanistan, i talebani: “Usa via entro il 31 agosto o reagiremo”

KABUL – Braccio di ferro sul ritiro Usa dall’Afghanistan. I talebani avvertono: “Via entro agosto o reagiremo”. Ma Johnson e l’Europa premono su Biden per ritardare le operazioni. Se ne discuterà oggi al G7. Morti e paura di attentati all’aeroporto di Kabul. Gli Usa hanno evacuato 10mila persone. Nello scalo ci sono ancora 13mila persone da portare fuori dal Paese.

La denuncia di giovani e donne afghane

Intanto alcuni giovani denunciano: “Siamo stati frustati perchè indossavamo i jeans”. E le donne raccontano di essere state cacciate dai luoghi di lavoro. Il Pentagono ha suggerito a Joe Biden di decidere entro oggi se estendere o meno la scadenza del 31 agosto per completare il ritiro dall’Afghanistan. Lo riporta la Cnn citando un ufficiale a conoscenza del dossier.

Ungheria e Austria chiudono all’accoglienza dei profughi

Il problema dell’accoglienza dei profughi afghani però divide l’Europa dove cresce il fronte anti-profughi afghani dalla destra Ue. I premier dell’Ungheria Orban e quello austriaco Kurz chiudono ai nuovi arrivi. Ma Gentiloni avverte: ‘L’Ue deve garantire l’accoglienza anche senza unanimità’. Attesa per la riunione di oggi del G7. Draghi incontra i ministri Di Maio e Guerini. Intanto, la resistenza anti-talebani può contare su ‘migliaia di persone’ pronte a combattere in Panshir, dice il capo delle relazioni estere per il Fronte di resistenza nazionale dell’Afghanistan che fa capo a Ahmad Massoud. Contatti per evitare un bagno di sangue.