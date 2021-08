Akragas, un rinforzo e una conferma ex Palermo

AGRIGENTO – La Società Akragas comunica l’ingaggio del centrocampista offensivo Simone Giuffrida, ex Città di Sant’Agata in Serie D, Paternò e Giarre. Originario di Catania, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania, indossando le maglie delle formazioni Under 17 Nazionale e Berretti. E’ un centrocampista dai piedi buoni, un calciatore di movimento, giovane di spessore e con il vizio del gol.

Simone Giuffrida ha firmato questa mattina la lista presso la segreteria dell’Akragas, poi ha posato per la foto di rito con il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata e si è subito messo a disposizione del tecnico Giuseppe Anastasi per l’odierna seduta di allenamento.

Simone Giuffrida con il ds Giuseppe Cammarata

La Società Akragas è, inoltre, lieta di annunciare il ritorno di Andrea Punzi. Il difensore centrale, originario di Palermo, classe 1997, dopo l’infortunio al ginocchio ad inizio della scorsa stagione, la successiva operazione e la riabilitazione, adesso è pienamente recuperato e la sua presenza rappresenta un supporto prezioso sia per lo staff tecnico che per la dirigenza, nell’ottica di un progetto societario destinato a guardare lontano.

Andrea Punzi, prima di approdare all’Akragas, ha indossato la maglia del Palazzolo in Eccellenza. E’ cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Palermo, fino ad indossare la maglia della formazione Primavera A. E’ un difensore roccioso e veloce, alto un metro e 82 centimetri, con un grandissimo senso della posizione ed è molto abile nei colpi di testa.