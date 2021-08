Alma Patti, il mercato si chiude con Iuliano e Chiarella

Un nuovo arrivo e un ritorno completano il roster dell’Alma Patti per la stagione 2021-2022. Sara Luna Iuliano e Francesca Chiarella hanno trovato un accordo con la società del presidente Attilio Scarcella e si aggregheranno al gruppo che martedì 2 settembre (non più lunedì 1 settembre) si ritroverà al PalaSerranò per iniziare la preparazione insieme allo staff tecnico diretto da coach Mara Buzzanca.



Iuliano (in alto, nella foto di Marco Brioschi), play classe 2001, cresciuta nelle giovanili della Brixia Brescia, ha salutato il Basket Club Bolzano al termine di una stagione 2020-2021 chiusa con 28 di valutazione. Arrivata in corsa In Trentino Alto Adige per non far rimpiangere l’assenza per infortunio della capitana Daniela Servillo, si è costruita un ottimo rendimento. “Lulu” è giocatrice che ha vissuto il fortunato ciclo di Crema nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, vincendo dunque due delle quattro Coppa Italia conquistate dalla società lombarda.



Chiarella, lunga classe 1995, ha già vestito la maglia di Patti in B nella stagione 2019-2020 e con la stessa società ritroverà la Serie A2 quest’anno. Per la lunga laziale si tratta, infatti, di un ritorno nella seconda serie nazionale dopo gli anni di formazione a Battipaglia (l’ultimo nell’annata 2013-2014).



Questo il roster dell’Alma Patti 2021-2022:

Marta Verona (capitano), Milica Micovic, Marilena Gerostergiou, Alice Mandelli, Benedetta Dell’Orto, Elena Gualtieri, Francesca De Rosa, Vanessa Vanessa Nwachukwu, Sara Luna Iuliano e Francesca Chiarella.



Queste le amichevoli in programma per la fase pre stagionale 2021-2022: 15 e 18 settembre contro la Passalacqua Spedizioni Ragusa, 25 settembre e 2 ottobre contro la squadra etnea.