Atti osceni, scopre i glutei davanti alla Cattedrale: multato

NOTO – Una multa di 10 mila euro per atti osceni in luogo pubblico e’ stata notificata dalla polizia di Stato ad un 37enne, residente a Milano, in vacanza a Noto, nel Siracusano. L’uomo, la notte del 17 agosto, approfittando della presenza di poca gente nel centro storico della città a quell’ora tarda, dopo essere salito sulla scalinata della Cattedrale, si è abbassato i pantaloncini che indossava, scoprendo i glutei, “in atteggiamenti offensivi del pudore e della decenza” e, noncurante del fatto che si trovasse in un luogo pubblico, davanti alla Basilica Cattedrale, luogo di culto e di ritrovo, si e’ fatto scattare una foto postandola sul suo profilo Instagram.

La foto, in poco tempo, e’ diventata virale, destando indignazione da parte di moltissimi cittadini netini. Gli accertamenti condotti con celerita’ dagli agenti di polizia hanno consentito agli investigatori di risalire all’identita’ dell’uomo, di origini calabresi, in vacanza nella citta’ barocca, che e’ stato multato.