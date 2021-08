BOLOGNA – Da Palermo a Bologna in un furgone e poi abbandonati nel veicolo sotto il sole cocente. L’Odissea ha visto protagonisti 18 cani di razza che sono stati recuperati dai carabinieri della stazione bolognese di Pianoro. Gli animali sono stati trovati domenica sera in un furgone.

L’Sos dei residenti per i guaiti degli animali

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati in virtù dei guaiti degli animali provati per il caldo e la mancanza d’aria. Il furgone era stato parcheggiato da due persone che si erano fermate dopo un viaggio iniziato a Palermo, facendo sosta nel Bolognese da un conoscente. I cani sono stati visitati da un veterinario e sono stati affidati al personale di una struttura dedicata alla protezione degli animali. Il furgone è stato sequestrato e i due trasportatori sono stati denunciati per maltrattamento di animali.

