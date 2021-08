Esplosione a Torino, crolla una palazzina: morto un bimbo di 4 anni

TORINO – Esplosione e paura a Torino per il crollo di una palazzina di due piani. Poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42, nella periferia di Torino. Nel crollo è morto un bambino di 4 anni. Tre le persone estratte vive dalle macerie. I vigili del fuoco sono alla ricerca di altre due persone, una già individuata e una che potrebbe essere in un’altra zona della palazzina. I soccorsi sono in atto da parte di polizia e vigili del fuoco presenti

anche con unità cinofili.

L’edificio sarebbe crollato a causa di un’esplosione. Sul posto stanno operando Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta controllando eventuali fughe di gas.