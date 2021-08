Palermo, con Noemi le tre sorelle Viscuso sono rosanero

PALERMO – Con l’arrivo dell’ex attaccante del Monreale, Noemi Viscuso, il Palermo si assicura tutte e tre le sorelle “talentuose” di casa Viscuso. Noemi, classe ’94, originaria di Altofonte, ha militato nelle formazioni di calcio a 5 Isolotto Firenze, Sporting Locri, Castellamare Calcio – ottenendo la promozione in A2, prima di approdare, nella stagione 2020/2021, al Monreale Femminile dove è stata artefice, con le sue prestazioni, di una meritata salvezza.

Noemi ha raggiunto già in ritiro le sorelle più piccole Sofia ed Ilenia completando un “tris” che, altra curiosità, riuscirà a coprire tutti i ruoli in campo, dalla difesa all’attacco, passando dal centrocampo. Sofia, classe 2004, è centrale di difesa, spesso impiegata da Antonella Licciardi nel ruolo di terzino; Ilenia, classe 2002 è una centrocampista “tuttofare” sempre nel vivo del gioco e con il vizio del gol. Noemi ha deciso il 30 come numero di maglia perché è quello scelto da Lionel Messi, anche se il suo punto di riferimento è la forte attaccante svizzera Ramona Bachmann in forza anche lei al Paris Saint Germain.

“Questo per noi è un grande acquisto. L’anno scorso, nelle partite giocate contro di noi, Noemi Viscuso si è distinta per grinta e capacità tecniche che sicuramente torneranno utili in questa stagione in cadetteria” afferma la dirigenza della società rosanero che, dopo l’annuncio dell’ex nazionale Rosalia Pipitone, sta svelando le “new entry” di una rosa altamente competitiva.