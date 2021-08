Meteo, le previsioni in Sicilia: l’estate continua

PALERMO – La perturbazione in transito sull’Italia, che sta portando maltempo e un calo termico nel Paese, non inciderà sulla Sicilia. Nelle prossime ore sull’Isola continuerà a farla da padrone l’alta pressione, con sole e bel tempo quasi ovunque.

L’estate siciliana prosegue

Qualche nuvola potrebbe spuntare sulla parte orientale dell’Isola e sul Palermitano nelle prime ore di giovedì, ma in generale l’estate siciliana prosegue senza brusche frenate. Temperature in lieve rialzo, sia le minime che le massimo: per quanto riguarda la temperatura percepita di giorno si andrà dai 31 gradi di Trapani ai 39 di Siracusa. Sul fronte dei mari, poco mossi lo Jonio, lo stretto di Sicilia e il Tirreno sud-orientale, con moto ondoso in aumento a eccezione dello Jonio settentrionale.

