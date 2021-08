Risalgono i vaccini, più di 300mila inoculati ieri: in arrivo altre dosi

ROMA – Dopo il rallentamento della campagna vaccinale durante la settimana di ferragosto si è ripartiti. Nella sola giornata di ieri, con un dato ancora provvisorio e, quindi, destinato ad aumentare, sono state oltre 300 mila le somministrazioni del siero.

Il dato non veniva raggiunto da prima del 13 agosto, che così fanno raggiunge quota 75.622.961 dosi già fatte pari al 93,1% degli 81 milioni di vaccini distribuiti finora alle regioni. In particolare, le prime dosi sono state 131.837 (totale 39.090.750) mentre le persone totalmente vaccinate sono state 170.822 per un totale di 36.532.211 di italiani.

La nuova impennata delle vaccinazioni sarà sostenuto dal numero di vaccini che saranno consegnati da domani alle Regioni e Province autonome, che potranno contare su 5,3 milioni di dosi in arrivo, di cui 3,7 milioni di Pfizer e oltre 1,6 di Moderna.

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo aveva in mente l’obiettivo di vaccinare l’80% della popolazione over 12 anni e questo “sarà pienamente raggiunto entro il 30 settembre – ha dichiarato il commissario -. L’elevato numero di vaccini in distribuzione in questi giorni alle Regioni e P.A., insieme ai 2.084 punti di vaccinazione, l’apporto dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie, permettono di guardare con ottimismo all’obiettivo programmato per la fine di settembre”.