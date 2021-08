Scoppia un incendio in casa: salvati due anziani

ARAGONA – Paura ad Aragona. Lascia, inavvertitamente, gli strofinacci vicino ai fornelli accesi e scoppia l’incendio. E’ accaduto in un’abitazione di via Nazareno ad Aragona (Ag) dove i carabinieri, coordinati dal luogotenente Paolino Scibetta, e i vigili del fuoco sono riusciti a portare in salvo la coppia di anziani proprietari della residenza: coniugi di 93 e 88 anni. Non vi sono stati feriti e i danni hanno interessato esclusivamente solo alcuni arredi della cucina.