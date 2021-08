Tamponi, banchetti e feste private: la precisazione della Regione

PALERMO – Precisazione della Regione Siciliana in merito alle norme scritte nell’ordinanza 85 del 22 agosto firmata dal governatore Nello Musumeci. La nota diffusa dall’ufficio stampa riguarda l’articolo 2, (comma 1, lettera c) del provvedimento adottato da Musumeci, che regola l’obbligo di tampone per le attività di banchetto e gli eventi privati.

“Obbligo di tampone solo per i non vaccinati”

L’obbligo che interessa gli operatori e i partecipanti all’evento, che dovranno sottoporsi al test nelle 48 ore antecedenti, “è previsto, nello spirito della ordinanza che tende a favorire l’immunizzazione della popolazione, solamente per coloro che non sono vaccinati contro il Covid-19”, precisa la nota della presidenza della Regione.