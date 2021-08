Ubriaco aggredisce un vigilantes: arrestato

TRAPANI – Ubriaco si scaglia contro vigilantes: arrestato. A Pantelleria, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni originario del Venezuela ma residente a Campobello di Mazara, per i reati di lesioni personali, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

I fatti e l’arresto

L’uomo, infatti, si trovava al porto di Pantelleria, dove avrebbe dovuto imbarcarsi per raggiungere Trapani, gia’ in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. Quando l’uomo, al momento di accedere all’imbarcazione, ha saputo che avrebbe dovuto pagare un supplemento per il trasporto della bicicletta che aveva con se’, e’ andato in escandescenze aggredendo con degli schiaffi la guardia giurata cui era affidato il compito di controllare l’accesso a bordo di mezzi e persone. I carabinieri sono intervenuti immediatamente nel tentativo di riportare alla calma l’uomo ma sono stati aggrediti anch’essi con minacce e spintoni. L’arresto eseguito dai militari dell’Arma e’ stato convalidato dalla competente Autorita’ Giudiziaria.