Vanno a fare la spesa e lasciano il figlio di 12 mesi in auto

CAGLIARI – Sfiorata la tragedia a Cagliari nei parcheggi del centro commerciale di Santa Gilla. Due turisti francesi, che stavano facendo la spesa, hanno lasciato il figlio di 12 mesi in macchina da solo.

I due francesi hanno lasciato il finestrino dell’automobile aperto e per fortuna la giornata non troppo calda ha permesso di evitare il peggio. I genitori, entrambi di circa 40 anni, saranno denunciati per abbandono di minore

L’episodio è avvenuto poco prima delle 11. Padre e madre hanno raggiunto il parcheggio del centro commerciale, hanno lasciato in auto il bimbo, premurandosi solo di aprire il finestrino e di coprire la culla con un parasole, poi sono

andati a fare la spesa. Una persona che passava vicino ha sentito piangere il piccolo, si è avvicinata e ha subito

chiamato il 113.