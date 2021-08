CATANIA – A poco più di un mese dalla vittoria italiana del campionato europeo di calcio a Wembley, la gioia dei tifosi non si arresta e i festeggiamenti, rigorosamente covid-free, si spostano in Sicilia, per un appuntamento unico con la Coppa Euro 2020. Dal 26 agosto fino al 5 settembre, ancora riflettori sulla straordinaria impresa degli azzurri, con il trofeo e la maglia del capitano Giorgio Chiellini, autografata anche da altri componenti della squadra, che verranno esposte a Palermo e a Catania, durante tre appuntamenti imperdibili, nei principali store isolani Bruno Euronics, grazie a Vivo.

Un evento che coinvolgerà trasversalmente grandi e piccini, donne e uomini. Sarà possibile rivivere di persona quelle emozioni che resteranno impresse nella memoria di un’intera nazione, dopo averle provate attraverso il filtro dello schermo. 50 anni di attesa che si condenseranno in momenti di euforia, in cui l’orgoglio italiano farà da file rouge tra le diverse giornate, per un risultato sportivo inizialmente inaspettato, ma certamente meritato.

C’è chi sta già immaginando il suo turno, quando, con gli occhi luccicanti, potrà ammirare e farsi fotografare in un set d’eccezione insieme con la Coppa Euro 2020 e, perché no, tentare anche la sorte, con un concorso a premi che mette in palio tre fantastici smartphone Vivo Mobile Y70.

IL CONTEST SOCIAL

Tutti potranno sfidare la Dea bendata: basterà mettersi in posa con la coppa e tac! Provare a vincere il concorso a suon di like. Saranno giornate all’insegna del divertimento e il pubblico verrà accolto, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, con mascherine, distanze di sicurezza di almeno un metro e disposto in file contingentate, per garantire un’esperienza immersiva nella magnifica atmosfera degli europei che, per oltre un mese, hanno tenuto incollati allo schermo 24 nazioni.

COME FUNZIONERÀ

Si comincerà giovedì 26 agosto nel capoluogo di Regione, precisamente nel negozio tra via Pietro Nenni e via Ugo la Malfa (PA), dove, fino a domenica 29 agosto, il pubblico verrà accolto con strepitosi gadget: palloni, borsette mare, laccetti e portachiavi. Fino ad arrivare alla foto con la coppa e la maglia, la tappa più attesa della tre giorni. Tutti potranno posare per degli scatti professionali, che verranno pubblicati sulla pagina Facebook di Bruno Euronics, dove verrà attivato il concorso. A conclusione del mini tour siciliano, dopo il 5 settembre, verranno pubblicati gli album fotografici e, chi riceverà più like, avrà diritto al suo fantastico telefono cellulare di ultima generazione firmato Vivo.