Furbetti della corsia di emergenza: solo ieri 12 patenti ritirate

CATANIA – Puniti i furbetti della corsia di emergenza. Quegli individui, e sono tanti, che evidentemente pensano che mettersi ordinatamente in fila, secondo le regole del codice della strada e del buon senso, sia un’opzione.

L’odioso malcostume

Un malcostume insopportabile, non solo agli occhi di coloro che, al contrario rispettosi delle regole e degli altri, si mettono in coda, talvolta per ore sotto il sole cocente, ma anche nei confronti della sicurezza di tutti. Un vizio odioso, in cui forse non incorreranno più quei furbetti ai quali, ieri, è stata sequestrata la patente.

Patenti ritirate: scatta l’applauso

Nell’ambito dei servizi mirati al controllo del territorio ed alla vigilanza stradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, infatti, alcune pattuglie hanno proceduto solo nella giornata appena trascorsa, sulla Tangenziale di Catania, nella tratta autostradale compresa tra Misterbianco e Gravina di Catania, a ritirare ben dodici patenti di guida ai cosiddetti furbetti della corsia di emergenza. Con il plauso degli automobilisti in transito che hanno apprezzato l’attività svolta. L’intervento tempestivo della Polizia Stradale è servito a ripristinare la corretta circolazione stradale e a salvaguardare la pubblica incolumità.