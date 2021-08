Schianto mortale sulla strada statale 117 Bis, “Centrale Sicula”, nel territorio di Enna. A comunicarlo è l’Anas, intervenuta sul luogo dell’impatto.









L’impatto tra un veicolo e un furgone

“A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 11 – spiegano – è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 117 Bis “Centrale Sicula” a Enna. L’incidente, sulle cui cause sono in corso di accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un furgone e una persona è deceduta. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile”, precisano.

La vittima è una 21enne

A perdere la vita nel terribile impatto, una ragazza di 21 anni. Nove le persone rimaste ferite nello schianto, una delle quali è stata trasportata con un elicottero del 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Un bilancio terribile, quello dell’incidente che si è verificato nei pressi di contrada Salinella. Coinvolti due mezzi, un Fiat Ducato a nove posti ed una Fiat Idea sulla quale viaggiava la vittima. Otto dei nove feriti sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna. Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso le indagini. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e personale dell’Anas.