Misilmeri, presentati squadra e staff per la stagione 21/22

MISILMERI (PA) – Si è svolta nella piazza principale del paese in provincia di Palermo la presentazione ufficiale del Misilmeri Calcio in vista del campionato di Eccellenza 2021/2022. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti il presidente del club biancorosso Antonio Cottone e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Sezione Sicilia, Sandro Morgana.

Morgana: “Sono contento di essere qua in questa splendida piazza. Questo paese ha un presidente davvero importante. Nel nostro mondo trovare un imprenditore così bravo e capace non è facile. Dobbiamo fare in modo che questi imprenditori continuino ad investire nel calcio dilettantistico. Sono qui perché intanto sono amico di Antonio. E poi perché sono grato alle società che l’11 aprile hanno ripreso l’attività sportiva, come ha fatto il Misilmeri. Ho assunto per tutti i campionati le stesse regole dei campionati nazionali, perché se riprendo le attività le voglio portare a termine. Sono qua per fare gli auguri al Misilmeri, all’amministrazione comunale, alla squadra e a tutti presenti. Vogliamo fare sì che se c’è stata la ripresa, si portino a termine anche i campionati”.

Cottone: “Ringrazio per le parole spese l’assessore e il presidente Morgana. Voglio ringraziare tutti i dirigenti che ho trovato, qui ho ritrovato la voglia di fare calcio come mio padre quando negli anni 60 era presidente del Misilmeri. Ho intenzione di creare una rete di impresa per far crescere anche il Misilmeri in quanto paese”.

Sandro Morgana e Antonio Cottone

Durante la presentazione, è intervenuto anche Gianpiero Lo Gerfo per parlare del settore giovanile della Don Carlo: “Ringrazio la società e la dirigenza perché da un anno ci supporta per rilanciare anche il calcio giovanile. Lo scorso anno abbiamo iniziato l’attività con delle limitazioni, quest’anno vogliamo ripartire. Da misilmerese sono orgoglioso di fare parte di questa realtà e di essere all’interno della Don Carlo. Chi fa calcio giovanile lo fa per la passione per il calcio che è il motore che ci spinge. Inoltre lo facciamo per la realtà in cui ci troviamo e per rappresentare un punto di riferimento per la comunità misilmerese”.

Infine, anche il tecnico Corrado Mutolo ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ci sono sensazioni positive sin dal primo giorno, ho visto una società con le idee abbastanza chiare. Ci siamo trovati subito in sintonia con il mio progetto. Abbiamo creato qualcosa che in queste categorie è difficile da trovare. Lavoriamo bene e faremo parlare il campo che è la cosa principale. I ragazzi si allenano bene, sono contento perché posso dire che ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili e professionali. Stanno rispondendo bene, anche durante i due test amichevoli, siamo un gruppo nuovo da amalgamare. Sono fiducioso, ci sono tutti i presupposti per fare bene”.