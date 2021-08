Nella cuccia del cane 24mila euro, giallo nella tenuta di Montino e Cirinnà

ROMA – Ventiquattromila euro in contanti in una cuccia per cani. Giallo nella tenuta del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e della moglie, la senatrice Monica Cirinnà. I politici proprietari dell’azienda agricola hanno ritrovato le banconote durante l’avvio di alcuni lavori di ristrutturazione e hanno subito segnalato ai carabinieri il fatto. I contanti erano arrotolati e legati con elastici, nascosti tra le tegole della cuccia.

Forse il provento di una rapina

Il denaro è stato sequestrato e gli inquirenti hanno chiesto alla Banca d’Italia di controllare se quelle banconote siano i proventi di una rapina: si ipotizza infatti che i 24mila euro vengano da un’attività illecita, non si esclude anche il traffico di droga. La cuccia potrebbe quindi essere stata usata come nascondiglio in passato da malviventi della zona. Secondo Montino qualcuno potrebbe aver nascosto lì la refurtiva senza poi riuscire a tornare a recuperarla.

La nota di Montino e Cirinnà

“In merito all’importante cifra di denaro rinvenuta casualmente nella nostra azienda – scrivono nella nota – e che abbiamo prontamente consegnato ai carabinieri, siamo felici che quel denaro, molto probabilmente frutto di qualche reato compiuto da malviventi, sarà nella disponibilità del Fondo unico per la giustizia e che verrà utilizzato per fini di pubblica utilità. E’ questo il comportamento corretto che ogni cittadino onesto deve tenere e siamo orgogliosi di quanto fatto. Siamo in contatto con la Procura di Grosseto e con il comando provinciale dei carabinieri per avere notizie sull’evoluzione delle indagini al fine anche di assicurare serenità e sicurezza alla nostra azienda”.