Senza Green pass fuori dalla mensa, lavoratori pranzano per terra

PIACENZA – Una foto ritrae alcuni impiegati seduti per terra, sopra delle griglie metalliche, con addosso la pettorina da lavoro, in pausa pranzo all’esterno dei magazzini Ikea di Piacenza. C’è chi mangia un boccone, chi è al telefono. L’immagine sta facendo il giro del web ed ha scatenato numerose polemiche perché i dipendenti sprovvisti di Green pass sono costretti a rimanere fuori dall’azienda in base alle attuali norme. La legge è chiara e non ammette deroghe: per accedere alle mense aziendali occorre avere la certificazione verde.

LE REAZIONI

Ad alzare la voce sono stati i sindacati. “Non è dignitoso” ha evidenziato la Cisl. In particolare, i rappresentanti dei lavoratori hanno fatto sapere che da parte dell’Ikea non c’è stata alcuna volontà di andare incontro ai dipendenti, magari allestendo uno spazio esterno dove i magazzinieri avrebbero potuto consumare il loro pasto in maniera più confortevole. L’azienda, da parte sua, ha fatto sapere che si è limitata ad applicare la normativa vigente.

All’Ikea di Piacenza lavorano circa mille persone tra dipendenti diretti dell’azienda svedese e interinali.