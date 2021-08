Stadio Palermo, intervento dei Vigili del Fuoco per una “R” pericolante

PALERMO – Questa mattina, a partire dalle ore 10.00, allo stadio “Renzo Barbera” è iniziata la vendita degli abbonamenti per le partite casalinghe del Palermo in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo due giorni di prelazione per il gruppo “Amici Rosanero”, oggi si sono recati nella sede dell’impianto sportivo del capoluogo siciliano gli abbonati della stagione 2019/2020.

Durante una mattinata di attesa e caos, c’è stato anche un intervento dei Vigili del Fuoco che ha causato ulteriori ritardi alla vendita degli abbonamenti. La lettera “R” della scritta “Renzo Barbera”, posta nella parte superiore dello stadio, si è staccata dalla parete rischiando di cadere da diversi metri di altezza sopra le persone in fila.

L’arrivo dei Vigili del Fuoco nel piazzale dello stadio

Per questo motivo è intervenuta una squadra di pompieri che ha prontamente rimosso la lettera pericolante causando un ritardo di circa 30 minuti nella vendita degli abbonamenti. Un imprevisto non voluto che ha “arricchito” la prima parte della giornata a chi si è recato allo stadio per acquistare il proprio abbonamento.