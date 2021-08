Violata la zona arancione a Niscemi, blitz della polizia

Giro di vite per verificare il rispetto dell'ordinanza regionale

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Violata la ‘zona arancione’ a Niscemi, cittadina in provincia di Caltanissetta che con 743 contagi è il comune più colpito dal Covid-19 nel Nisseno. La violazione delle norme previste dall’ultima ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è stata scoperta dagli agenti del commissariato di polizia di Niscemi nel corso di un blitz anti-coronavirus.

Clienti alle slot machine del bar

Cinque, complessivamente, le multe elevate ieri da parte dei poliziotti: un giro di vite che ha portato a identificare e controllare 34 persone. La polizia ha controllato diversi esercizi commerciali facendo scattare multe per due gestori di bar: il primo aveva consentito ad alcuni clienti di sostare all’interno dell’attività per giocare alle slot machine e un altro aveva permesso la consumazione di cibi e bevande sul posto. Multato anche il titolare di una palestra poiché non aveva rispettato l’obbligo di chiusura imposto con l’ordinanza regionale. Un’altra sanzione ha riguardato la violazione del coprifuoco.

Trovata anche droga

I controlli si sono poi conclusi con la perquisizione di alcuni clienti: addosso a uno di questi gli agenti hanno trovato e sequestrato marijuana. L’uomo è stato segnalato in prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.