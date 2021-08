Covid, Faraone: “Green pass rafforzato dove ci sono meno vaccinati”

ROMA – Green pass rafforzato dove c’è un alto numero di no vax. Questa la proposta lanciata dal senatore di Italia Viva Davide Faraone attraverso un post su Fb.

Il post con la proposta al governo

“Sono siciliano e ho fatto due dosi di vaccino, ho il green covid pass. Dal 30 agosto la Sicilia finirà in zona gialla, la regione con la percentuale più bassa di vaccinati, la più alta di contagi, di ospedalizzazioni e terapie intensive. Io e tutti i vaccinati ci rifiutiamo di finire in zona gialla per colpa di chi non si è vaccinato. I ristoratori, gli albergatori i commercianti, gli imprenditori si rifiutano di dover limitare la propria attività per colpa di chi non si è vaccinato. Ci rifiutiamo di dover girare anche all’aperto con le mascherine per colpa di chi non si è vaccinato. Faccio una proposta semplice semplice al governo nazionale: nelle zone in cui il covid corre di più, invece di far finire l’intera regione in zona gialla, poi arancione e così via, penalizzando tutti, si implementi il green pass e i luoghi in cui si può entrare con questo strumento di libertà”.

Una nuova proposta in tema di Green pass che si aggiunge a quella che ieri il governo ha proposto al Cts per valutare la proroga della validità da 9 a 12 mesi del certificato verde.