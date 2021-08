Marittimo positivo al Covid, non parte la nave per Lampedusa

L'uomo trasferito in isolamento, gli altri membri dell'equipaggio sono in quarantena sulla nave. Salta il trasferimento di migranti dall'hotspot

AGRIGENTO – Il traghetto “Sansovino”, che collega Porto Empedocle con Lampedusa e Linosa, è rimasto ieri sera all’ancora perché un membro dell’equipaggio è risultato positivo al Covid-19 e trasferito in isolamento in una apposita struttura. Gli altri membri dell’equipaggio sono rimasti invece, in quarantena, sulla motonave che è stata, di fatto, bloccata dalle autorità sanitarie. Inevitabili le lagnanze di quanti, agrigentini e turisti, erano sulla banchina di Porto Empedocle pronti ad imbarcarsi per raggiungere le Pelagie. E’ anche intervenuta la polizia per placare le proteste.

Visto il fermo per motivi sanitari della motonave “Sansovino”, è stato annullato il trasferimento – previsto per la mattinata di oggi – di 110 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Nella struttura di primissima accoglienza sono rimasti pertanto, dopo i trasferimenti di ieri con traghetti e su nave quarantena Aurelia, 691 ospiti a fronte di una capienza massima prevista di 250. Con il pattugliatore V190 della Guardia di finanza sono stati però già spostati, all’alba, 50 migranti che sbarcheranno a Porto Empedocle tra circa 6 ore.