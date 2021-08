Covid: terza dose ed effetti collaterali, nuovo studio sui vaccini

I dati pubblicati recentemente sul New England Journal of Medicine

ROMA – Non si hanno ancora certezze su un’eventuale somministrazione della terza dose di vaccino per contrastare il Covid. A sottolinearlo è l’Ema, l’autorità europea per i farmaci, l’agenzia incaricata di esaminare i dati sulle sperimentazioni.

LO SCENARIO

“In questa fase non è stato ancora determinato quando potrebbe essere necessaria una dose di richiamo per i vaccini Covid e per quali fasce di popolazione”, fanno sapere dall’Ema. L’Ue sta già lavorando con Stati membri e produttori per accelerare le procedure in caso di bisogno.

Intanto, è di oggi la notizia che il vaccino Johnson and Johnson, approvato per la somministrazione monodose, ha un’efficacia ancora maggiore, fino a nove volte, se viene fatto un richiamo dopo 28 giorni.

IL RISCHIO MIOCARDITE

Per quanto riguarda la sicurezza, inoltre, uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha trovato che il rischio di miocardite, aumenta sì con la somministrazione del vaccino Pfizer, ma molto meno di quanto aumenti a causa dell’infezione dal virus. Per lo studio sono stati analizzati i dati di 880mila persone sopra i 16 anni vaccinate con Pfizer, ognuna delle quali è stata ‘accoppiata’ ad una non vaccinata paragonabile per caratteristiche fisiche e demografiche. Nei soggetti sono stati calcolati i tassi di incidenza di 25 potenziali effetti avversi, che in un’altra analisi sono stati calcolati per un campione di 170mila persone positive al Covid confrontate a loro volta con un gruppo di controllo. Anche se la miocardite rimane un effetto raro, scrivono gli autori, è risultata più comune nei vaccinati rispetto ai non vaccinati, con 2,7 casi in più ogni 100mila immunizzati.