“Green pass a scuola, ecco i nuovi controlli”

ROMA – In vista dell’inizio dell’anno scolastico il ministero dell’Istruzione sta pensando ad un App per controllare il green pass al personale scolastico (CLICCA QUI).

Questa idee vede il parere favorevole di Antonello Giannelli, presidente nazionale Anp: “Non si tratterebbe di un lettore ma di un collegamento telematico con la banca dei Green pass. Se questo fosse possibile – ha detto a ‘l’aria che tira ‘ su La7 – staremmo andando nella direzione da noi richiesta”.

Il presidente nazionale dell’associazione dei presidi, in vista delle nuove lezioni, ha parlato del sistema di areazione che deve essere presente nelle scuole per evitare che il virus circoli: “E’ inutile nascondersi non abbiamo impianti di questo tipo installati. Peraltro la cosa non è così semplice perché una volta acquistati i macchinari e gli impianti, bisogna procedere al controllo, alla manutenzione e alla pulizia se non alla sostituzione periodica dei filtri. Non si può semplicemente prevedere l’installazione di un macchinario e poi non far nulla. A meno che non si tratti di impianti che basandosi, ad esempio, su raggi ultravioletti possano eliminare il virus. Ma attualmente non c’è in atto uno studio di fattibilità. Ricordo che abbiamo 400mila aule, non poche”.