Infermiera positiva al covid, non si era vaccinata

La donna non avrebbe comunicato all'Azienda sanitaria di non volersi vaccinare

RAGUSA – Una infermiera è risultata positiva al Covid ed è stata ricoverata all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

La donna, cinquantenne, si trovava intubata nel reparto di rianimazione, ma le sue condizioni adesso sono migliorate ed è stato possibile trasferirla in un altro reparto. L’infermiera, addetta al controllo delle cartelle cliniche all’ospedale Maggiore di Modica, aveva ricevuto una diffida da parte dell’azienda sanitaria per non essersi ancora vaccinata e aveva comunicato che lo avrebbe fatto il 22 agosto, ma in quello stesso giorno è stata ricoverata.

Proprio l’Asp di Ragusa, come fatto da quella di Siracusa la scorsa settimana, era stata tra le prime a sospendere medici ed infermieri che si sono rifiutati si sottoporsi al vaccino. Questo, infatti, scendo quanto la legge che obbliga la vaccinazione ai fini di “mantenere le condizioni di sicurezza nella cura e nell’assistenza” poiché la vaccinazione costituisce un “requisito essenziale” all’esercizio della professione.

