Meteo, le previsioni per il week end: arriva la pioggia

Arriva il maltempo nelle prossime ore in Sicilia, con piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali – centrali e sul versante ionico nord-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli, come avvisa la protezione civile regionale con una nota diffusa nelle scorse ore per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e allerta gialla.

Le province coinvolte

Nel pomeriggio sono previsti rovesci temporaleschi nel Messinese, Catanese ed Ennese, mentre la situazione andrà migliorando nelle ore notturne. Maltempo anche nel resto d’Italia nei prossimi giorni. iLMeteo.it comunica anche le previsioni nel resto d’Italia per la giornata di domani, con tempo a tratti temporalesco sul Triveneto, soprattutto sull’Emilia Romagna. Per il resto avremo nubi irregolari, ma un tempo più asciutto. Sabato la giornata sarà caratterizzata da un cielo con molte nubi al Nordest e con qualche precipitazione sui rilievi del Triveneto. Sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di alcune piogge o rovesci dalle Marche al Molise, in Toscana e in Umbria, anche con temporali localmente molto intensi. Più sole altrove.

Nuvole e piogge al Sud

Al Sud la giornata trascorrerà con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso sulla Puglia e sulle coste tirreniche dove potrebbe piovere. Sul resto delle regioni sarà poco nuvoloso. Domenica la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sulle Alpi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni associate, al Sud la giornata trascorrerà con qualche piovasco mattutino sulle zone montuose poi qui scoppieranno dei temporali nel pomeriggio.