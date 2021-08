Spot pro vax, logo Valentino diventa ‘Vaccinated’

Il logo Valentino diventa simbolo dei vaccinati. Il direttore creativo della nota casa stilistica, Pier Paolo Piccioli, ha infatti sfoggiato una felpa dove la V della nota casa stilistica si è trasformata in ‘Vaccinated’.

IL COMMENTO

“Vaccinarsi non è una scelta. È una responsabilità civile” ha scritto su Instagram Piccioli, aggiungendo: “Non si può essere liberi di scegliere di rispettare gli altri. La libertà va tutelata sempre e per la libertà bisogna combattere: per la libertà di essere se stessi, la libertà di pensare, la libertà di amare, la libertà di esprimere le proprie idee. La libertà di non rispettare gli altri è solo un’altra forma di prevaricazione. E non mi piace nessuna forma di prevaricazione”.

IL PERSONAGGIO

Da sempre un convinto sostenitore pro vax, Piccioli non è solo uno dei massimi esponenti del design e dello stile contemporaneo, ma anche uno stilista che dice la sua su temi d’attualità, attraverso la moda e non solo.