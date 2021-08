Attacco a Kabul rivendicato dall’Isis, Biden: “Reagiremo”

KABUL – L’Isis ha rivendicato l’attacco di ieri all’aeroporto di Kabul, che ha causato almeno 90 morti e circa 160 feriti; 13 i miliari Usa rimasti uccisi. Risponderemo “con forza e precisione” in Afghanistan, ha detto Biden. Il presidente Usa in lacrime ieri nel suo discorso tv: “Ve la faremo pagare: siamo pronti a inviare altre truppe se necessario e l’evacuazione va avanti”, ha assicurato.

Oltre 100 mila finora le persone tratte in salvo dal Paese asiatico coi ponti aerei dal 14 agosto. E dal Regno Unito il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace a Sky News annuncia che l’operazione di evacuazione del Regno Unito

dall’Afghanistan si concluderà “tra poche ore”.

Intanto, il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, è preoccupato che ciò che sta succedendo in Afghanistan possa replicarsi da altre parti. Intervistato da La Repubblica Guerini afferma: “Che su scala globale l’epilogo afghano possa avere riverberi su altre regioni, come il Sahel, penso sia possibile. Per questo la nostra vigilanza deve rimanere alta”. Per il ministro serve ora all’Unione europea uno scatto nelle politiche comunitarie relative alla Difesa. “È necessario un salto di qualità sul tema della sicurezza e della difesa europea – ha detto -. Penso a regioni in cui sono presenti anche i nostri interessi nazionali, a partire dall’Africa”.

Si concluderà oggi il ponte aereo italiano con l’Afghanistan, con la partenza dell’ultimo C-130 da Kabul. Ieri paura su un Hercules italiano, decollato tra gli spari prima della strage nell’aeroporto della capitale afgana. “Condanno questo orrendo e vile attacco contro persone inermi che cercano la libertà. Ringrazio tutti gli italiani che si prodigano in questo straordinario sforzo umanitario per salvare i cittadini afgani”, ha detto Draghi. Il premier nelle prossime ore avrà un faccia a faccia a Palazzo Chigi con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e, successivamente, un probabile colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping.