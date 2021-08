PARTINICO (PA) – Auto in fiamme a Partinico in provincia di Palermo. L’auto, una Fiat Punto, è andata in fiamme e si sospetta possa essere un incendio di natura dolosa.

Per domare le fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, adesso i carabinieri stanno indagando per capire chi o cosa ha scatenato l’incendio.