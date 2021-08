Auto, negozi e una villa: maxi confisca nel Nisseno VIDEO

Una concessionaria di auto, un negozio di abbigliamento, una partecipazione societaria, tre fabbricati, tra cui una lussuosa villa con piscina, cinque terreni e svariati rapporti bancari. Questi i beni confiscati dalla Direzione investigativa antimafia a un imprenditore della provincia di Caltanissetta. Il valore stimato è pari a circa tre milioni di euro. Il provvedimento di confisca definitiva era stato emesso dal tribunale di Caltanissetta, su proposta del Direttore della Dia, e ora ha ricevuto il va libera definitivo dalla Cassazione.

“Usura e droga nel passato dell’imprenditore”

L’imprenditore opera nel settore della commercializzazione di auto, anche di lusso, e nella vendita al dettaglio di capi di abbigliamento e accessori. “Il suo spessore criminale lo ha visto coinvolto in reati di usura e traffico e cessione di sostanze stupefacenti – ricorda la Dia in una nota -. Gli accertamenti effettuati hanno messo in evidenza l’anomalo incremento di ricchezza dell’imprenditore rispetto alla dichiarata posizione reddituale, risultata sproporzionata in rapporto al consistente patrimonio finanziario ed immobiliare da lui accumulato negli ultimi decenni”.

