CATANIA – “Ho comunicato formalmente al Ministero degli Interni la disponibilità della nostra comunità di Linguaglossa ad accogliere un certo numero di profughi afghani viste le circostanze e la incapacità della diplomazia mondiale di salvare bambini e vite umane dalla barbarie”. È il sindaco del Paese etneo, Salvatore Puglisi, a pronunciare queste parole.

Anzi a scriverle, dal momento che le affida a un post su Facebook. “Linguaglossa ha un cuore grande e non ci sono colori politici di fronte a tutto questo – continua. Non ho certezza che questa nostra richiesta produca effetto ma sdegnarsi guardando la TV e non provare a fare qualcosa a mio avviso sarebbe stato molto molto peggio. Quei bambini non sono diversi dai nostri – conclude – e vederli morire in quel modo mi fa veramente stare male”.