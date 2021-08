Maria Grazia Cutuli, una sala dedicata e una scuola di giornalismo

CATANIA -Una serata “speciale”. Un evento fuori cartellone del Music Opera Festival, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania, dal quale è scaturita la proposta di intitolare una sala a Maria Grazia Cutuli.

La serata

L’occasione è stata la presentazione del cast della Cavalleria Rusticana – per la regia di Guglielmo Ferro che andrà in scena il 28 e 29 agosto nella splendida corte neogotica dell’Istituto. Gli alunni della prof. Liliana Nigro, alla presenza della presidente Lina Scalisi e del direttore Gianni Latino, hanno esposto e sfilato i loro abiti, creando un atmosfera incantata che ha impressionato i tanti ospiti che hanno gremito il cortile.

L’intitolazione

La serata è stata dedicata alla memoria della giornalista catanese uccisa in Afghanistan nel 2001. Alla presenza dei fratelli Mario e Sabina Cutuli, durante i saluti istituzionali, l’assessore alla Famiglia Antonio Scavone ha suggerito al commissario straordinario dell’IPAB Giampiero Panvini di destinare una sala alla memoria della coraggiosa concittadina al fine di mantenerne vivo il ricordo e l’esempio.

La scuola di giornalismo

La proposta dell’assessore Scavone è stata subito raccolta dal commissario Panvini che anzi ha a sua volta indicato che non solo la sala verrà nominata a Maria Grazia, ma si attiverà affinché possa diventare sede di una vera e propria scuola di giornalismo destinata ai giovani. Commossa l’adesione dei familiari che si sono detti pronti a collaborare con l’iniziativa essendo il momento più opportuno, per quello che sta accadendo, per far comprendere quanto sia importante raccontare quello che accade in territori così difficili e pericolosi.