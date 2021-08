Palermo, colpo da Serie A per le rosanero

84 presenze in Serie A, 92 in Serie A2 e 68 in Serie B, 58 goal al suo attivo e 17 campionati disputati

PALERMO – Jenny Piro, classe ’83, è una nuova centravanti del Palermo Femminile che si è assicurato l’esperienza della ex calciatrice del Pink Bari e della Riozzese Como per la stagione in cadetteria. 84 presenze in Serie A, 92 in Serie A2 e 68 in Serie B, 58 goal al suo attivo e 17 campionati disputati. Goal anche pesanti come quelli fatti contro la “corazzata” Juventus Women: Jenny riuscì a bucare la porta difesa da Laura Giuliani su punizione nella gara d’andata e su calcio di rigore in quella di ritorno.

Ha sempre dimostrato grinta e talento in campo e un’incrollabile capacità di superare le difficoltà e affrontare grandi sacrifici, pur di respirare il suo amore per il calcio. Una passione nata in lei, fin da bambina e vissuta intensamente nel corso della sua carriera.

È reduce da un infortunio verificatosi nell’ultima stagione e con il supporto del fisioterapista Mattia Piazza, sta lavorando ad una ripresa che la porterà ad essere un punto di riferimento della squadra.

La collaudata esperienza ed affidabilità di Jenny Piro torneranno sicuramente utili alla coach Antonella Licciardi in un campionato competitivo che vedrà all’esordio lo scontro, in terra pugliese, proprio contro le ex compagne del Pink Bari.